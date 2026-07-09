Due giorni di musica, enogastronomia, arte, performance e intrattenimento, nel pieno del centro storico. Cento, dopo il successo della prima edizione, svoltasi lo scorso anno, e dopo la positiva conferma dell’edizione autunnale, si appresta ad accogliere la seconda edizione di "Porticoso. Una città in scena", una doppietta ricca di eventi organizzata dal Comune di Cento e dalla Fondazione Teatro "G. Borgatti", venerdì 10 e sabato 11 luglio, in cui Piazza Guercino e le vie adiacenti si riempiranno, dal tardo pomeriggio alla sera, di artisti di strada, punti musicali, punti ristoro, aperture straordinarie delle attività del centro, laboratori ed eventi, tra cui l’apertura straordinaria, in entrambe le date, della Civica Pinacoteca "Il Guercino". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Porticoso’, artisti di strada tra le vie del centro

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