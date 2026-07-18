Matteo Salvini si è recato oggi al carcere di Bollate per incontrare il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori in fuga. Salvini ha affermato che le accuse di aggressione al fidanzato della figlia, rivolte a Roggero, sono state smentite e definite ricostruzioni fantasiose. Il gioielliere aveva già patteggiato in un processo, ma le notizie sulla vicenda sono state riportate senza ulteriori dettagli legali.

Matteo Salvini è arrivato per primo. Il ministro e vicepremier si è presentato oggi al carcere di Bollate per incontrare il gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori mentre erano in fuga. La visita è durata circa un’ora e mezza. “Sta bene. Ci siamo salutati con un lungo abbraccio all’inizio e alla fine della mia visita. Ci tiene a far sapere che è sereno, noi non facciamo pressione su nessuno e non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. C’è la convinzione che sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo durante le quali può essere che abbia ecceduto”, ha detto Salvini uscendo dal carcere, sottolineando che Roggero è “vittima di un’ingiustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Salvini.

© Ilfattoquotidiano.it - Salvini da Roggero in carcere: “Aggressione al fidanzato della figlia? Ha smentito, ricostruzioni fantasiose”. Ma c’è stato un processo e il gioielliere ha pure patteggiato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bollate, Salvini da Roggero in cella: Giusta la grazia, sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega

Notizie e thread social correlati

Salvini da Roggero in carcere: “Aggressione al fidanzato della figlia? Ha smentito, ricostruzioni fantasiose. Tornerò anche domani se serve”Il ministro e vicepremier è stato il primo a raggiungere il carcere di Bollate, dove ha incontrato un uomo condannato a 14 anni per aver ucciso due...

Mario Roggero in carcere a Bollate: "È provato, ha pianto" | Il gioielliere: "Mattarella ha graziato la Minetti, si metta una mano sulla coscienza | Sono pentito, ma ho avuto paura"Un gioielliere condannato a quasi 15 anni di reclusione si è costituito nel carcere di Bollate dopo la sentenza definitiva per l’omicidio di due...

Temi più discussi: A 72 anni in carcere perché ha reagito a un’aggressione. Condanna ingiusta: Salvini insorge e chiede la grazia per Mario Roggero; Roggero, Salvini chiede la grazia a Mattarella. Sit-in di Futuro Nazionale in Cassazione; Il caso Roggero e la maggioranza vannaccizzata. Gara o prove d’intesa?; A Roggero la riforma della Lega sulla legittima difesa non è servita a nulla.

Salvini diceva che Roggero non sarebbe stato indagato grazie alla sua legge sulla legittima difesa. Poi la condanna: 14 anni e 9 mesi. Ora raccoglie firme per la grazia: vittima della sua stessa retorica. Video di @FRDantuono, già copresidente di @VoltEurop x.com

Salvini visita Roggero in carcere: solidarietà e ipotesi candidatura nella Lega reddit

Salvini da Roggero a Bollate: Sarei orgoglioso di poterlo candidare. Grazia? Nessuna pressione su Mattarella. Il legale: Sta bene e il morale non è bassoPentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Roggero scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella ... ilmessaggero.it

Salvini visita Mario Roggero in carcere: Doveroso esserci, spero la sua detenzione duri pocoSalvini visita Mario Roggero in carcere: Doveroso esserci, spero la sua detenzione duri poco Leggi le notizie su Agenzia Nova ... agenzianova.com