Un uomo di circa cinquant'anni si è sposato con il suo compagno durante una cerimonia sulla Costa Azzurra. La festa, riservata a parenti e amici stretti, ha visto la presenza di alcune celebrità. La cerimonia è avvenuta dopo uno scandalo legato a un passato matrimonio con un'ex moglie. Nessuna informazione è stata resa nota sulla data esatta o sui partecipanti.

Fiori d’arancio per un volto noto del panorama internazionale. Il celebre cinquantenne ha coronato il proprio sogno d’amore sposando il compagno nel corso di una cerimonia esclusiva organizzata sulla Costa Azzurra, davanti a parenti e amici più stretti. Tre giorni di festeggiamenti hanno accompagnato l’evento, tra ricevimenti, brindisi e momenti di grande emozione. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web e dei social. Tra i tanti messaggi arrivati alla coppia ce n’è stato uno particolarmente significativo: quello dell’ ex moglie dello sposo, che insieme al suo attuale compagno ha voluto esprimere pubblicamente affetto e congratulazioni per questo importante traguardo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Marito e marito, si sono sposati”. Festa tra i famosi dopo lo scandalo con la ex moglie

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MATRIMONIO! PAPÀ MIKE E MAMMA MONI LAS LUNAS SI SONO SPOSATI! AURORA E SOFI PIANGE CON LAURA!

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