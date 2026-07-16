Un uomo che era evaso e aveva un provvedimento restrittivo è stato rintracciato dagli agenti della Polizia Municipale di Salerno. Dopo il ritrovamento, è stato trasferito in un carcere della provincia di Napoli.

Un uomo destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale e risultato in stato di evasione è stato rintracciato dagli agenti della Polizia Municipale di Salerno e successivamente trasferito in un istituto penitenziario della provincia di Napoli. L’operazione è stata portata a termine dal Nucleo Operativo Sicurezza, impegnato nelle attività di monitoraggio delle aree sensibili della città e nei servizi finalizzati alla prevenzione degli illeciti e alla tutela della sicurezza urbana. Il controllo e gli accertamenti. Secondo quanto comunicato, l’uomo è stato intercettato da una pattuglia durante un servizio mirato di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Zon.it

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© Zon.it - Salerno, uomo evaso rintracciato dalla Polizia Municipale: trasferito in carcere

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