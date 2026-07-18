Un turista di 72 anni è morto nel primo pomeriggio del 18 luglio in una spiaggia di Ugento, in provincia di Lecce. La vittima ha accusato un malore mentre era sul litorale, davanti alla moglie, che era presente al momento dell’evento. La persona è deceduta sul posto, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze. La vittima proveniva da Roma e si trovava in vacanza nel Salento.

Muore in spiaggia sotto gli occhi della moglie. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 18 luglio, a Ugento, in provincia di Lecce. La vittima del malore è un turista romano di 72 anni, che si trovava in vacanza nel Salento insieme alla consorte. Stando ai primi elementi raccolti, l'uomo era disteso sulla sua sedia sdraio sulla spiaggia del camping Riva di Ugento, struttura di cui l'anziano era ospite, quando ha improvvisamente accusato un malore. A nulla sono valsi i soccorsi: l'anziano è morto in pochi minuti sotto gli occhi increduli della moglie e degli altri bagnanti vicini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ugento, coordinati dal comandante Giovanni Schirinzi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, malore in spiaggia: turista muore sotto gli occhi della moglie

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