Italia muore in spiaggia sotto gli occhi della moglie L’orrore

Un turista romano è morto lunedì 6 luglio a Procida, nel Golfo di Napoli, dopo aver accusato un improvviso malore al termine di un bagno in mare. La moglie ha assistito all’episodio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita in obitorio. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso.

Una giornata di vacanza si è trasformata in tragedia oggi, lunedì 6 luglio, a Procida, nel Golfo di Napoli, dove un turista romano è morto dopo aver accusato un improvviso malore al termine di un bagno in mare. L’uomo si trovava a bordo di un’imbarcazione insieme alla moglie nelle acque della località Pozzo Vecchio. Dopo essere rientrato sulla barca, avrebbe iniziato a sentirsi male, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza verso il porto turistico dell’isola, dove erano già stati allertati i soccorritori. Secondo quanto ricostruito, l’imbarcazione ha raggiunto il porto di Procida, dove il personale del 118 ha tentato a lungo di rianimare il turista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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TRAGEDIA IN SPIAGGIA: BIMBA DI 7 ANNI MUORE SOTTO GLI OCCHI DEI GENITORI, INUTILI I SOCCORSI

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