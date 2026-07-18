Secondo fonti turche, il trasferimento di un calciatore potrebbe avvicinare l’atleta a un club italiano. La trattativa tra le parti è considerata vicina, secondo quanto riportato dai rapporti di mercato. La notizia sta circolando in modo molto rapido tra diverse testate di settore. La situazione riguarda un possibile accordo che coinvolge il calciatore e il club italiano, senza ulteriori dettagli ufficiali o conferme.

2026-07-17 15:38:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore la seguente notizia che rimbalza freneticamente da una redazione all’altra: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Con interesse da parte dei club in Arabia Saudita e il Stati Uniti il vincitore a sorpresa nella corsa per Mohamed Salah potrebbe ancora essere la Turchia. Lo riferiscono i media turchi, e in particolare l’emittente televisiva Uno sport, L’ex attaccante del Liverpool potrebbe continuare la sua carriera in uno dei più grandi club della Super Lig – con il Besiktas, ora allenato da Vincenzo Italiano, che emerge come un’opzione seria. I... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Salah potrebbe connettersi con Italiano poiché i rapporti turchi affermano che la mossa del Besikta è vicina

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Salah sa parlare Italiano

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