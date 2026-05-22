Recentemente si sono registrate tensioni tra il tecnico attuale e alcuni membri dello staff, con particolare attenzione ai rapporti con un ex giocatore e alle decisioni che hanno modificato le responsabilità di un altro collaboratore. In particolare, ci sono state discussioni legate alle interazioni con un difensore e a una decisione strategica che ha ridotto il ruolo di un ex calciatore nello staff tecnico. Questi eventi hanno suscitato interesse tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

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© Juventusnews24.com - L’ombra di Conte su Spalletti: i rapporti con Chiellini e la mossa che ha tolto potere a Lucio

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