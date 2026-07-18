Saharawi l’estrema protesta

Notizia in breve

Un detenuto condannato a 30 anni e sottoposto a un regime carcerario duro da due mesi è in sciopero della fame. La moglie ha denunciato la situazione e ha chiesto interventi internazionali. Anche l’Onu ha richiesto chiarimenti sul caso, che riguarda un attivista saharawi. La condanna e le condizioni di detenzione sono state al centro di attenzione internazionale.