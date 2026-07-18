Saharawi l’estrema protesta

Da ilmanifesto.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un detenuto condannato a 30 anni e sottoposto a un regime carcerario duro da due mesi è in sciopero della fame. La moglie ha denunciato la situazione e ha chiesto interventi internazionali. Anche l’Onu ha richiesto chiarimenti sul caso, che riguarda un attivista saharawi. La condanna e le condizioni di detenzione sono state al centro di attenzione internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Marocco Anche l’Onu chiede conto per il caso Naama Asfari, condannato a 30 anni e a un brutale regime carcerario. In sciopero della fame da due mesi. Parla la moglie, Claude Mangin-Asfari Marocco Anche l’Onu chiede conto per il caso Naama Asfari, condannato a 30 anni e a un brutale regime carcerario. In sciopero della fame da due mesi. Parla la moglie, Claude Mangin-Asfari Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Uno dei casi che ha avuto maggiore rilevanza mediatica in questi anni è quello di Naama Asfari, condannato a 30 anni di carcere dopo le proteste di Gdeim Izik. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

saharawi l8217estrema protesta
© Ilmanifesto.it - Saharawi, l’estrema protesta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Lucca abbraccia i piccoli ambasciatori SaharawiA Lucca, un gruppo di bambini Saharawi è stato ricevuto ieri pomeriggio a Palazzo Ducale.

Quarto accoglie i piccoli Ambasciatori di Pace Saharawi: solidarietà, inclusione e legalitàQuattro neonati prematuri sono stati accolti da un centro di assistenza, coinvolgendo due gemelle come esempio di collaborazione scientifica.

Argomenti più discussi: Saharawi, l’estrema protesta; L’Odissea di Nolan tra le dune occupate dal Marocco, che l’ha finanziato. I cineasti Sahrawi chiedono il boicottaggio: Parassiti culturali, hanno girato nella nostra terra invasa senza nominarla; Appello: La vita dei prigionieri politici saharawi in Marocco è oggi in grave pericolo.

saharawi l estrema protestaSahara occidentale: il silenzio sugli innocentiPromesse infrante, droni e accordi commerciali sulla pelle del popolo Saharawi. di Paolo Mazzinghi Nel disordine geopolitico globale, segnato da istituzioni indebolite e da un diritto (...) ... agoravox.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web