Saharawi l’estrema protesta
Un detenuto condannato a 30 anni e sottoposto a un regime carcerario duro da due mesi è in sciopero della fame. La moglie ha denunciato la situazione e ha chiesto interventi internazionali. Anche l’Onu ha richiesto chiarimenti sul caso, che riguarda un attivista saharawi. La condanna e le condizioni di detenzione sono state al centro di attenzione internazionale.
Marocco Anche l’Onu chiede conto per il caso Naama Asfari, condannato a 30 anni e a un brutale regime carcerario. In sciopero della fame da due mesi. Parla la moglie, Claude Mangin-Asfari Marocco Anche l’Onu chiede conto per il caso Naama Asfari, condannato a 30 anni e a un brutale regime carcerario. In sciopero della fame da due mesi. Parla la moglie, Claude Mangin-Asfari Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Uno dei casi che ha avuto maggiore rilevanza mediatica in questi anni è quello di Naama Asfari, condannato a 30 anni di carcere dopo le proteste di Gdeim Izik. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
Notizie e thread social correlati
Lucca abbraccia i piccoli ambasciatori SaharawiA Lucca, un gruppo di bambini Saharawi è stato ricevuto ieri pomeriggio a Palazzo Ducale.
Quarto accoglie i piccoli Ambasciatori di Pace Saharawi: solidarietà, inclusione e legalitàQuattro neonati prematuri sono stati accolti da un centro di assistenza, coinvolgendo due gemelle come esempio di collaborazione scientifica.
Argomenti più discussi: Saharawi, l’estrema protesta; L’Odissea di Nolan tra le dune occupate dal Marocco, che l’ha finanziato. I cineasti Sahrawi chiedono il boicottaggio: Parassiti culturali, hanno girato nella nostra terra invasa senza nominarla; Appello: La vita dei prigionieri politici saharawi in Marocco è oggi in grave pericolo.
La remigrazione è sbarcata di fronte alle istituzioni europee. Da una parte, la galassia dell’estrema destra identitaria che si è strutturata intorno a questa nuova parola d’ordine, ormai sdoganata anche in Italia. C’erano tutti i principali leader: dall’austriaco Marti facebook
Sahara occidentale: il silenzio sugli innocentiPromesse infrante, droni e accordi commerciali sulla pelle del popolo Saharawi. di Paolo Mazzinghi Nel disordine geopolitico globale, segnato da istituzioni indebolite e da un diritto (...) ... agoravox.it