lucca abbraccia i piccoli ambasciatori saharawi

Notizia in breve

A Lucca, un gruppo di bambini Saharawi è stato ricevuto ieri pomeriggio a Palazzo Ducale. L’incontro è stato organizzato con la presenza di un consigliere provinciale e altri rappresentanti locali. La visita si è svolta in un clima di festa e accoglienza. Nessuna informazione aggiuntiva su durata, scopo specifico o dettagli dell’evento è stata comunicata.