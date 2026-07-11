Lucca abbraccia i piccoli ambasciatori Saharawi
A Lucca, un gruppo di bambini Saharawi è stato ricevuto ieri pomeriggio a Palazzo Ducale. L’incontro è stato organizzato con la presenza di un consigliere provinciale e altri rappresentanti locali. La visita si è svolta in un clima di festa e accoglienza. Nessuna informazione aggiuntiva su durata, scopo specifico o dettagli dell’evento è stata comunicata.
Lucca, 11 luglio 2026 – Un’accoglienza festosa quella riservata al gruppo di bambine e bambini Saharawi ricevuti ieri pomeriggio (venerdì), a Palazzo Ducale, dal consigliere provinciale Patrizio Andreuccetti e da altri amministratori del territorio. Accolti nella sala di Rappresentanza, i piccoli ambasciatori Saharawi sono a Lucca in questi giorni ospiti dell’Associazione Kalama ODV nell’ambito di un progetto di cooperazione e solidarietà internazionale, promosso da numerose associazioni toscane di sostegno al Popolo Saharawi. All'iniziativa erano presenti, oltre ad Andreuccetti, anche l'assessore comunale di Capannori Silvana Pisani, la sindaca di Montecarlo Marzia Bassini, e il consigliere comunale di Camaiore Nicola Salvini nonché il presidente dell'associazione Kalama Davide Seghieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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