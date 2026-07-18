sagre amore senza fine mugello signa e chianti la delizie per ogni tasca

Nel Mugello, durante il fine settimana, si svolge la tradizionale ‘Sagra del fungo porcino e tortello’ a Ronta. La manifestazione propone piatti tipici come porcini freschi e tortelli mugellani, con stand gastronomici e un’area all'aperto. La festa è dedicata alla valorizzazione delle specialità locali e si svolge in un ambiente allestito con tavoli e bancarelle. La temperatura estiva invita a cercare refrigerio tra i profumi delle pietanze e l’atmosfera conviviale.

Fine settimana ricco di feste e sagre nei dintorni di Firenze. Ronta del Mugello offre profumo di porcini, tortelli mugellani, brace accesa e un posto dove rifugiarsi contro il caldo dell’estate, nella tradizionale ‘Sagra del fungo porcino e tortello’. Al campo sportivo di Ronta stand aperti oggi e domani (pranzo e cena) e dal 24 al 26 luglio. Per informazioni e prenotazioni: 3335438336. Altro appuntamento a Luco di Mugello (campo sportivo di Grezzano) dove stasera dalle 19 e domani tutto il giorno è in programma la ‘Sagra del cinghiale e del tortello’. Una occasione imperdibile per apprezzare le specialità del territorio: tortelli di patate fatti a mano, tagliatelle, carne alla brace e piatti a base di cinghiale, sia in umido che fritto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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