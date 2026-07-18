Sagra della coradella da primato C’è la denominazione comunale

Notizia in breve

La Pro loco di Serravalle di Carda e Monte Nerone-APS ha annunciato la quinta edizione della Sagra della Coradella d’agnello, evento che si terrà quest’estate. Per la prima volta, la manifestazione ha ricevuto la denominazione comunale. La sagra, dedicata al piatto tradizionale, si svolgerà nel territorio comunale e coinvolgerà ristoratori e partecipanti locali. L’appuntamento rappresenta un momento di rilievo per la comunità e per gli amanti della cucina tipica.