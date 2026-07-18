Sagra della coradella da primato C’è la denominazione comunale
La Pro loco di Serravalle di Carda e Monte Nerone-APS ha annunciato la quinta edizione della Sagra della Coradella d’agnello, evento che si terrà quest’estate. Per la prima volta, la manifestazione ha ricevuto la denominazione comunale. La sagra, dedicata al piatto tradizionale, si svolgerà nel territorio comunale e coinvolgerà ristoratori e partecipanti locali. L’appuntamento rappresenta un momento di rilievo per la comunità e per gli amanti della cucina tipica.
La Pro loco di Serravalle di Carda e Monte Nerone-APS è felice di riproporre un importante appuntamento protagonista dell’estate serravallese: la Sagra della Coradella d’agnello giunta alla quinta edizione. La Coradella d’agnello è un prodotto tipico della tradizione culinaria del nostro territorio e ormai anche molto ricercato. A questo proposito, La Pro loco si è adoperata nel 2022 per far ottenere a questo piatto prelibato i riconoscimenti che merita. Infatti, a maggio dello stesso anno, la Coradella d’agnello preparata dal ristorante Pensione Rossana di Serravalle ha acquisito la denominazione De.C.O. N. 03 del Comune di Apecchio, dopo l’esaminazione del piatto da parte di una commissione esperta nel settore enogastronomico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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