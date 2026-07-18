I Diavoli hanno annunciato l’ingresso di Filippo Alongi nel reparto avanti. Il pilone destro, alto 1,86 metri e con un peso di 118 kg, ha disputato partite con la nazionale e ha militato nel Benetton, con cui ha vinto la Rainbow Cup nel 2021, e nel club francese Beziers. Alongi rappresenta un rinforzo di esperienza e qualità per la squadra.

Innesto di qualità ed esperienza in prima linea. Alla corte dei Diavoli arriva Filippo Alongi, pilone destro di 1,86 per 118 kg con esperienza internazionale maturata nel Benetton (con cui ha vinto una Rainbow Cup nel 2021), del club francese Beziers e della nazionale. Nato a Pietrasanta (Lucca) il 27 aprile 2000, ma viareggino doc, Alongi è cresciuto nei Titani, il club della sua città prima di approdare al Mogliano con cui ha esordito nel massimo campionato italiano. Dopo diverse esperienze da permit player con Zebre e Benetton, è proprio la franchigia veneta a ingaggiarlo nel 202021. Dopo quattro stagioni in United Rugby Championship con la maglia dei "leoni", il ritorno in Serie A Elite avviene col Petrarca Padova con cui Alongi ha giocato le ultime due stagioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rugby: innesto di grande qualità nella rosa di coach Violi. È un pilone destro che nel curriculum ha due convocazioni in azzurro. I Diavoli continuano a fare spesa: Alongi!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Hockey: parla Bernardini. Il coach: "Ripartiamo da una rosa di qualità»Il coach ha dichiarato che probabilmente resterà, ma ha chiesto garanzie alla società sull’impegno nelle fasi decisive della stagione.

Nazionale, le convocazioni di Baldini: non ci sono calciatori del Napoli, ma due napoletani e il figlio di un ex azzurroIl commissario tecnico ad interim ha convocato 24 giocatori per gli ultimi due impegni stagionali della Nazionale.

Temi più discussi: La stagione di Dalton Papali’i potrebbe essere finita ancor prima di iniziare; Le Tre Rose Rugby: cala il sipario su una stagione di fango, cuore e orgoglio; Isweb Avezzano Rugby, la seconda linea Bautista Bianca per rafforzare il pacchetto degli avanti; Isweb Avezzano Rugby, arriva Keegan Munro.

Rugby: innesto di grande qualità nella rosa di coach Violi. È un pilone destro che nel curriculum ha due convocazioni in azzurro. I Diavoli continuano a fare spesa: Alongi!Innesto di qualità ed esperienza in prima linea. Alla corte dei Diavoli arriva Filippo Alongi, pilone destro di 1,86 ... sport.quotidiano.net

Isweb Avezzano Rugby, il reparto degli avanti si rinforza: arriva il tallonatore Marcello Maggiore AvezzanoAvezzano. L'Isweb Avezzano Rugby mette a segno il primo, importante, colpo in vista della stagione sportiva 2026/2027. A vestire la maglia giallonera sarà il tallonatore Marcello Maggiore, ... terremarsicane.it