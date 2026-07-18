Rublev perde ancora la testa | racchetta spaccata contro Tabilo a Bastad

Da video.gazzetta.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Andrey Rublev ha vinto la semifinale dell’ATP 250 di Bastad contro Alejandro Tabilo in tre set, qualificandosi per la finale. Durante il match, il russo ha perso la calma e ha spaccato la racchetta. Ora affronterà in finale Luciano Darderi.

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Sarà Andrey Rublev a sfidare Luciano Darderi nella finale dell'Atp 250 di Bastad. In semifinale il russo ha superato Alejandro Tabilo in tre set (6-4 4-6 6-4) ma ha anche avuto un altro dei suoi momenti di nervosismo, al termine del game che ha deciso il secondo set (minuto 1:31 del video): palla in rete, racchetta sbattuta per terra e imprecazioni verso il suo angolo. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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