rotary toscana donazioni da record

Notizia in breve

La Fondazione Rotary Toscana ha registrato donazioni record nell’ultimo anno fiscale, con un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. I fondi raccolti al 30 giugno 2026 superano le cifre degli anni scorsi, attestandosi su livelli mai raggiunti prima. La crescita si riflette in una maggiore disponibilità di risorse destinate a progetti umanitari e di solidarietà. Sono stati coinvolti numerosi donatori, pubblici e privati, contribuendo a consolidare le attività della fondazione.