Rotary Toscana donazioni da record
La Fondazione Rotary Toscana ha registrato donazioni record nell’ultimo anno fiscale, con un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. I fondi raccolti al 30 giugno 2026 superano le cifre degli anni scorsi, attestandosi su livelli mai raggiunti prima. La crescita si riflette in una maggiore disponibilità di risorse destinate a progetti umanitari e di solidarietà. Sono stati coinvolti numerosi donatori, pubblici e privati, contribuendo a consolidare le attività della fondazione.
Firenze, 18 luglio 2026 — Un’annata tra le migliori degli ultimi anni per la Fondazione Rotary. I dati definitivi al 30 giugno 2026 fotografano un risultato particolarmente positivo per la Regione rotariana che comprende Italia, Malta e San Marino, con l’Italia confermata all’ottavo posto nel mondo, seconda in Europa per donazioni complessive e prima per contribuzione pro capite. In questo quadro si distingue il Distretto 2071, corrispondente alla Toscana, che nell’anno rotariano 2025-2026 ha raccolto complessivamente 565.799,44 dollari. Rispetto ai 453.300,57 dollari dell’anno precedente, l’incremento è stato di 112.498,87 dollari, pari al 24,82%. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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