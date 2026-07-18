Roma scoperto il covo dei maranza del Colosseo | una casa popolare occupata a Pomezia Trovato un arsenale di spray urticante e botti

A Pomezia è stata trovata una casa popolare occupata, ritenuta il covo di un gruppo di giovani coinvolti in un episodio avvenuto il primo luglio scorso davanti al Colosseo. Durante il sopralluogo sono stati sequestrati spray urticante e botti. Quel gruppo è ritenuto responsabile dell'aggressione ai vigili urbani sulla terrazza di largo Gaetana Agnesi, evento che ha portato al rimpatrio di un 18enne egiziano considerato pericoloso.

Era a Pomezia il covo dei maranza responsabili la notte del primo luglio scorso dell'aggressione ai vigili urbani sulla terrazza di largo Gaetana Agnesi, davanti al Colosseo, per la quale un 18enne egiziano è già stato rimpatriato come persona pericolosa per l'ordine pubblico. In questo caso la polizia ha identificato altri sette giovani stranieri che si nascondevano in appartamento occupato abusivamente in un complesso di case popolari dove è stato anche trovato un arsenale composto da botti di genere proibito e anche scatole contenenti diverse confezioni di spray urticante, usato di solito per commettere furti e borseggi nella metropolitana ma anche per seminare il panico nella folla in situazioni di massimo afflusso di persone. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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