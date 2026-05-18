Un uomo di 35 anni è stato arrestato con l’accusa di aver preso di mira l’abitazione di un’anziana, da cui avrebbe rubato circa mezzo milione di euro. Durante il furto, avrebbe usato petardi e spray urticante per intimidire la vittima e facilitare l’accesso. L’episodio si è verificato in una località vicino a Brescia, e le indagini hanno portato all’arresto dell’uomo nelle ultime ore. La donna si trova sotto shock, mentre le forze dell’ordine continuano a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Desenzano (Brescia), 18 maggio 2026 – Esplodono petardi e spruzzano spray al peperoncino nell’abitazione di una facoltosa 89enne per impossessarsi di orologi preziosi e diamanti e pur di garantirsi la fuga con un bottino da mezzo milione fanno finire l’anziana in ospedale, sotto shock e con difficoltà respiratorie. Ma non hanno tempo di fare festa perché la Mobile li arresta in flagranza di ritorno dal colpo, appena mettono piede nel box di Desenzano. Il covo. A finire in manette sono Eros Riviera, 36enne di La Spezia, Vittorio Oberto, 44enne di Desenzano e Luciano Torre, 36enne di Reggio Emilia. Una gang di “elevato spessore criminale” e “spiccata pericolosità sociale”, ha scritto nell’ordinanza il gip Stefano Franchioni disponendo il carcere, così come chiesto dal pm Carlo Pappalardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Petardi e spray urticante, spezzino arrestato per la rapinata a da mezzo milione in casa di una 89enne

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