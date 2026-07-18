Roma dopo l’addio di Celik si cerca un nuovo padrone della fascia destra | occhi su Zakaria El Ouahdi

Dopo il trasferimento di Celik alla Juventus, la Roma cerca un sostituto sulla fascia destra. L’obiettivo principale è Zakaria El Ouahdi, che potrebbe essere il nuovo acquisto per coprire il ruolo. La società sta valutando le opzioni disponibili e si prepara a intervenire sul mercato per rafforzare la difesa laterale. La partenza di Celik ha creato un vuoto che necessita di essere riempito prima dell’inizio della prossima stagione.

L’addio di Celik, passato ufficialmente alla Juventus a titolo definitivo, obbliga la Roma a intervenire sul mercato e a colmare un vuoto importante sulla fascia destra. Come riportato da tuttomercatoweb.com la dirigenza giallorossa è già al lavoro per individuare il profilo più adatto alle esigenze tecniche della squadra e tra i vari nomi finiti sotto osservazione, nelle ultime ore, è emerso quello di Zakaria El Ouahdi. L’obiettivo sarebbe quello di consegnare all’allenatore un giocatore affidabile e capace di garantire qualità sia in fase difensiva che offensiva. L’esterno del Genk rappresenta una soluzione particolarmente interessante grazie alle sue caratteristiche tecniche e tattiche. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: FC 26: arriva la SBC Zakaria El Ouahdi Orgoglio Nazionale

Leggi anche: L’AS Roma intensifica la ricerca del terzino destro mentre l’uscita di Celik mette El Ouahdi sui radar

Temi più discussi: Roma, dopo Bruno Conti lascia pure Alberto De Rossi: addio dopo 32 anni, ora all'Ostiamare di Daniele?; Celik saluta la Roma: Grazie per tutto. Il messaggio ai tifosi dopo l’addio; Sky - Roma, dopo l'addio di Celik si valutano Molina e Dodo. Su Summerville...; Mancini e l'indizio social: rinnovo in arrivo con la Roma.

#Celik saluta la #Roma: Grazie per tutto. Il messaggio ai tifosi dopo l’addio #ASRoma x.com

Roma, due nomi per il dopo Celik: le ultimissimeAggiornamenti importanti nella capitale dopo il trasferimento del laterale turco alla Juventus, ecco la situazione ... calciomercato.it

Calciomercato Roma - Dopo l'addio di Celik si pensa a MolinaL'addio a parametro zero di Zeki Celik, finito alla Juventus, ha costretto la Roma a rivedere i propri piani sul mercato. La dirigenza giallorossa è ora alla ricerca di un nuovo esterno destro da mett ... msn.com