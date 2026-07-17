L’AS Roma sta cercando un nuovo terzino destro dopo aver ceduto Celik. Sul tavolo ci sono i nomi di El Ouahdi, ora sotto osservazione, e altri candidati ancora da definire. La società intensifica le trattative per rinforzare la fascia destra e sostituire il giocatore partente. La voce di un possibile arrivo si fa sempre più concreta, mentre le trattative sono in corso. La società non ha ancora annunciato ufficialmente le mosse future.

2026-07-17 16:49:00 Calciomercato: Arrivano sempre più conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Transfermarketweb.com: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it La Roma continua a esplorare il mercato per rinforzi come terzino destro dopo il passaggio definitivo di Zeki Celik alla Juventus. I giallorossi stanno valutando diverse opzioni e uno degli ultimi nomi al vaglio è quello del difensore del KRC Genk Zakaria El Ouahdi. Perché alla Roma piace El Ouahdi Il 24enne è molto apprezzato per la sua versatilità. Naturalmente un centrocampista di fascia destra, è altrettanto a suo agio come terzino destro, il che lo rende un’opzione interessante per una varietà di sistemi tattici. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - L’AS Roma intensifica la ricerca del terzino destro mentre l’uscita di Celik mette El Ouahdi sui radar

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