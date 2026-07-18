A Roma, diversi quartieri periferici sono senza energia elettrica da diversi giorni. Areti ha comunicato che l’interruzione sarà risolta entro 24 ore, ma la situazione resta critica. Le famiglie colpite si trovano in condizioni di disagio e preoccupazione. La mancanza di corrente ha causato disagi nelle abitazioni e nelle attività quotidiane. La questione coinvolge più zone della periferia, con un impatto evidente sulla vita dei residenti.

“A Roma interi quartieri periferici sono da giorni senza corrente. Areti, sentita, garantisce la normalizzazione entro 24 ore, ma barcolla mentre le famiglie sono disperate. Intanto il Campidoglio ha abbattuto decine di migliaia di alberi secolari che avevano una grande capacità di migliorare il microclima per far posto ad arbusti bonsai con una portata decisamente più blanda. Avremmo dovuto realizzare boschi urbani e invece abbiamo compromesso un patrimonio arboreo indispensabile alla mitigazione delle temperature. Ci vorranno trent’anni per averlo di pari valore a quello distrutto”, d enuncia il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Roma brucia e si spegne: interi quartieri periferici senza corrente. La denuncia di Rampelli (FdI)

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