Rocío Munoz Morales dimentica Bova e Iannone | chi è l’imprenditore da 100 milioni che l’ha conquistata a Ibiza

Da screenworld.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rocío Munoz Morales si è lasciata alle spalle la rottura con Raoul Bova, annunciata circa un anno fa, dopo una relazione durata diversi anni e con due bambine avute insieme. La separazione è stata resa pubblica anche grazie a Fabrizio Corona, che ha rivelato un tradimento. Ora, l’attrice è stata vista con un imprenditore di 100 milioni di euro a Ibiza, lasciandosi alle spalle la storia con Bova e Iannone.

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Un anno fa la separazione dolorosa da Raoul Bova, padre delle sue due bambine, con tanto di tradimento svelato da Fabrizio Corona e conseguente tsunami mediatico. Poi una frequentazione con il pilota Andrea Iannone, mai davvero confermata pubblicamente ma immortalata dai paparazzi, e sempre minimizzata dall’attrice nelle sue dichiarazioni ufficiali. Ora, dopo mesi di silenzio e discrezione, Rocío Munoz Morales sembra aver ritrovato il sorriso. E lo ha fatto lontano dall’Italia, tornando alle sue radici spagnole. Il settimanale Oggi ha pubblicato in esclusiva le immagini che ritraggono l’attrice a bordo di un miniyacht a Ibiza, in compagnia di un uomo con cui l’intesa appare evidente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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