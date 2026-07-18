Rocío Munoz Morales dimentica Bova e Iannone | chi è l’imprenditore da 100 milioni che l’ha conquistata a Ibiza

Rocío Munoz Morales si è lasciata alle spalle la rottura con Raoul Bova, annunciata circa un anno fa, dopo una relazione durata diversi anni e con due bambine avute insieme. La separazione è stata resa pubblica anche grazie a Fabrizio Corona, che ha rivelato un tradimento. Ora, l’attrice è stata vista con un imprenditore di 100 milioni di euro a Ibiza, lasciandosi alle spalle la storia con Bova e Iannone.

Un anno fa la separazione dolorosa da Raoul Bova, padre delle sue due bambine, con tanto di tradimento svelato da Fabrizio Corona e conseguente tsunami mediatico. Poi una frequentazione con il pilota Andrea Iannone, mai davvero confermata pubblicamente ma immortalata dai paparazzi, e sempre minimizzata dall’attrice nelle sue dichiarazioni ufficiali. Ora, dopo mesi di silenzio e discrezione, Rocío Munoz Morales sembra aver ritrovato il sorriso. E lo ha fatto lontano dall’Italia, tornando alle sue radici spagnole. Il settimanale Oggi ha pubblicato in esclusiva le immagini che ritraggono l’attrice a bordo di un miniyacht a Ibiza, in compagnia di un uomo con cui l’intesa appare evidente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Rocio Munoz Morales, dopo Raoul Bova e Iannone, ha un nuovo fidanzato: è un noto imprenditore facoltoso

Temi più discussi: Rocío Munoz Morales ritrova il sorriso accanto a Fernando Nicolás, il re della ristorazione madrilena: le foto in esclusiva; Rocio Munoz Morales ha dimenticato Andrea Iannone con Fernando Nicolas; Rocio Munoz Morales ha già dimenticato Iannone con un altro? Chi è Fernando Nicolas; Rocio Morales dimentica Raoul Bova e Iannone: chi è l'imprenditore che le ha ridato il sorriso.

Chi è Fernando Nicolás, il nuovo (presunto) amore di Rocío Muñoz MoralesFernando Nicolás e Rocío Munoz Morales sono una nuova coppia? L’attrice va coi piedi di piombo, ma le immagini sembrano parlar chiaro. dilei.it

Rocio Munoz Morales a Ibiza con Fernando Nicolás: chi è l'imprenditore che ha rubato il cuore all'attriceRocío Muñoz Morales torna al centro del gossip. Il settimanale Oggi l’ha fotografata a Ibiza insieme a ... msn.com