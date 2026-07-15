Rocio Munoz Morales è stata paparazzata con un imprenditore noto e facoltoso. La coppia è stata vista insieme in diverse occasioni negli ultimi giorni. La relazione segue mesi di rumors sulla vita sentimentale dell’attrice. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma le immagini confermano il legame. La donna aveva già avuto relazioni pubbliche con altri personaggi noti. La notizia si diffonde sui social e sui media di gossip.

Dopo mesi di indiscrezioni sulla sua vita sentimentale, Rocio Munoz Morales torna al centro del gossip per quella che sembra essere una nuova storia d’amore. Alcuni scatti pubblicati dal settimanale Oggi mostrano infatti l’attrice in compagnia di un imprenditore spagnolo durante una vacanza a Ibiza, alimentando le voci su un nuovo capitolo della sua vita privata. Le immagini sembrano inoltre mettere definitivamente fine alle speculazioni sul presunto legame con Andrea Iannone, del quale si era parlato nelle ultime settimane. Addio Iannone, Rocio Munoz Morales riparte da un noto imprenditore: ecco chi è. A finire sotto i riflettori è Fernando Nicolas, imprenditore madrileno di 45 anni, immortalato insieme a Rocio Munoz Morales mentre trascorreva alcuni momenti di relax a bordo di uno yacht nelle acque di Ibiza. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Rocio Munoz Morales, dopo Raoul Bova e Iannone, ha un nuovo fidanzato: è un noto imprenditore facoltoso

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Rocio Munoz Morales La sua vita dopo Raoul Bova e il legame con Andrea Iannone

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