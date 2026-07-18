Un ristorante ha vietato ai bambini di stare nel ristorante principale, confinandoli nell'area bar. Durante una cena, sono stati rivolti insulti a causa di questa decisione. Una madre ha commentato che ci dovrebbe essere più rispetto per le famiglie. La richiesta di prenotazione comprendeva 20 adulti e 11 bambini, e al momento dell'arrivo è stato comunicato che i bambini sarebbero stati spostati nell'area bar.

«Buonasera, è possibile prenotare un tavolo per 20 adulti e 11 bambini?». «Sì, ma i bambini li spostiamo nella zona bar per evitare che diano fastidio». Inizia con questa bizzarra e discriminatoria premessa telefonica la serata da dimenticare di una comitiva di turisti baresi in vacanza nel Brindisino. Quella che doveva essere una tranquilla cena d'estate in una delle marine più frequentate lungo la costa di Ostuni, per cercare un po' di relax dalla morsa del caldo che in questi giorni esaspera gli animi, si è trasformata in una lite furibonda a colpi di insulti e anatemi. A raccontare la vicenda, avvenuta qualche giorno fa, è Mariagrazia Lorusso, una delle mamme del gruppo, ancora incredula per la piega presa dagli eventi. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Ristorante vietato ai bambini «confinati» nell'area bar. E la cena finisce tra gli insulti. Una delle mamme: «Più rispetto per le famiglie»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La preside vieta le foto in gita per la privacy: scoppia la protesta delle mamme per i ricordi negati ai bambiniIn una scuola elementare di Cesena, la preside ha deciso di vietare le fotografie durante le gite scolastiche per tutelare la privacy dei bambini.

Parco delle Speranze, nuova area giochi per famiglie e bambini a Villa VerucchioMercoledì 20 maggio a Villa Verucchio è stato aperto il Parco delle Speranze, una nuova area dedicata ai giochi per bambini e famiglie.

Temi più discussi: Tra i castagni della Tuscia apre un nuovo ristorante immerso nel bosco; Ristorante multa i genitori per i danni fatti dal loro bambino; Spiaggia, tutti i nuovi divieti: dal fumo ai panini. Ma non tutti sono legali; Prascorsano riparte dai bambini: inaugurato il micronido La Società dei Piccoli.

Ristorante multa i genitori per i danni fatti dal loro bambinoIl dibattito resta sempre aperto: è giusto portare bambini piccoli ai ristoranti? Bambini che magari urlano, piangono, tirano la tovaglia e possono anche fare danni. Per questo, il ristorante cinese Y ... r101.it

Il ristorante che vieta l’ingresso ai bambiniQuante volte vi è capitato di uscire a cena per rilassarvi un po’ e avere la serata rovinata dai pianti e dalle urla di bambini poco disciplinati? E diciamolo pure… figli di genitori poco accorti a ... 105.net