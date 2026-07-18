Rissa nel sangue il questore chiude un locale
Durante la notte si è verificata una rissa violenta in un locale, con sangue sul pavimento e bottiglie frantumate. L'evento è stato aggravato dalla presenza di minorenni che avevano consumato alcol e dalla vendita di vetro durante il palio di San Giovanni, nonostante i divieti. In seguito, il questore ha deciso di chiudere temporaneamente il locale.
Una violenta rissa nel cuore della notte, sangue sul pavimento, bottiglie in frantumi e un locale a soqquadro. Ma a peggiorare una situazione già di per sé esplosiva si sono aggiunte la somministrazione di alcol a minorenni e il mancato rispetto dei divieti sulla vendita di vetro durante il palio di San Giovanni. Un quadro di totale caos che ha spinto il questore di Ancona a firmare un provvedimento drastico: licenza sospesa e serrande abbassate per dieci giorni nei confronti di un noto esercizio pubblico del centro di Fabriano. Il giro di vite è scattato ieri, in applicazione dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Nel locale droga e clienti con precedenti: il questore chiude il bar per 7 giorniUn bar è stato chiuso per sette giorni dal questore dopo un'operazione dei carabinieri.
Rissa in centro storico, il questore dispone la chiusura del locale per cinque giorniUn bar-pasticceria nel centro storico di una città è stato chiuso per cinque giorni.
Temi più discussi: Rissa nel sangue, il questore chiude un locale; San Lorenzo, raid di sangue nella notte: due giovani accerchiati e accoltellati dal branco; Ancora sangue a Montignoso, coltellate al torace e a un orecchio. Un 22enne ferito in pieno giorno; Lite fra due stranieri, a terra un uomo coperto di sangue.
#Misilmeri RISSA ,COLPI DI PISTOLA R COLTELLATE: due feriti a Misilmeri Momenti di paura a Misilmeri, dove una violenta rissa sarebbe degenerata in un episodio di sangue nella zona della Fontana Nuova. Secondo le prime informazioni, al culmine della facebook
Rissa con bottiglie alla stazione di Chivasso finisce nel sangue e con due arresti x.com
Rissa nel sangue, il questore chiude un localeVende bottiglie in vetro durante il palio di San Giovanni, botte e feriti: licenza sospesa 10 giorni dopo i disordini del 25 giugno scorso ... msn.com
Rissa con bottiglie alla stazione di Chivasso finisce nel sangue e con due arrestiSul posto sono arrivati i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno fermato e arrestato i due uomini coinvolti nella rissa ... quotidianopiemontese.it