Durante la notte si è verificata una rissa violenta in un locale, con sangue sul pavimento e bottiglie frantumate. L'evento è stato aggravato dalla presenza di minorenni che avevano consumato alcol e dalla vendita di vetro durante il palio di San Giovanni, nonostante i divieti. In seguito, il questore ha deciso di chiudere temporaneamente il locale.

Una violenta rissa nel cuore della notte, sangue sul pavimento, bottiglie in frantumi e un locale a soqquadro. Ma a peggiorare una situazione già di per sé esplosiva si sono aggiunte la somministrazione di alcol a minorenni e il mancato rispetto dei divieti sulla vendita di vetro durante il palio di San Giovanni. Un quadro di totale caos che ha spinto il questore di Ancona a firmare un provvedimento drastico: licenza sospesa e serrande abbassate per dieci giorni nei confronti di un noto esercizio pubblico del centro di Fabriano. Il giro di vite è scattato ieri, in applicazione dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa nel sangue, il questore chiude un locale

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