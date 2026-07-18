Sette giovani, tra cui tre minorenni, hanno ricevuto un Daspo urbano dopo una rissa avvenuta in un locale. La Divisione Anticrimine ha concluso le indagini e il Questore della provincia di Benevento ha firmato i provvedimenti. I divieti di accesso sono stati notificati ai soggetti coinvolti. I provvedimenti sono stati emessi in seguito alle attività di accertamento condotte dalle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti Al termine delle attività istruttorie effettuate dalla Divisione Anticrimine, il Questore della Provincia di Benevento Giovanni Leuci ha emesso sette provvedimenti d.ac.ur. nei confronti di altrettanti ragazzi, 3 dei quali minorenni, che lo scorso 28 febbraio, si erano resi responsabili di una rissa all’interno di un’attività commerciale sita in via Roma in Telese Terme. A seguito di un alterco tra una comitiva di ragazzi e ragazze e uno cittadino straniero, che poco prima li aveva importunati per futili motivi, nasceva una colluttazione durante la quale il gruppo, forte della superiorità numerica, aggrediva con calci e pugni la persona che aveva innescato la lite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rissa in un locale, Daspo urbano per sette giovani: tre sono minorenni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sette Daspo Urbano per i giovani della rissa al campo sportivo di Vogogna

Notizie e thread social correlati

Rissa fuori da un locale a Fiuggi, scatta il Daspo urbano per tre personeNella giornata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Fiuggi hanno notificato a tre persone un provvedimento di divieto di ritorno nel...

Temi più discussi: Rissa nel sangue, il questore chiude un locale; Rissa in un locale a Tropea, cinque fogli di via disposti dal questore; Calambrone: lite fra colleghi del ristorante che sfocia in violenza, 50enne grave in ospedale; Aggressivi in un locale: emessi tre. Daspo Willy.

Il locale diventa un saloon: rissa, bottiglie infrante e sangue ovunque. Arriva la chiusura per 10 giorni x.com

Rissa in un locale di Tropea, fogli di via e avvisi oraliRissa in un locale di Tropea fogli di via e avvisi orali Provvedimenti del questore di Vibo Valentia nei confronti di cinque giovani ... giornaledicalabria.it

Rissa nel sangue, il questore chiude un localeVende bottiglie in vetro durante il palio di San Giovanni, botte e feriti: licenza sospesa 10 giorni dopo i disordini del 25 giugno scorso ... msn.com