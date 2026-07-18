Una donna di 63 anni è stata salvata oggi a Follonica dopo aver rischiato di annegare nel mare. I soccorsi sono intervenuti nella tarda mattinata sul litorale, portando a riva la donna in condizioni di emergenza. La vittima è stata assistita sul posto e trasferita in ospedale. Nessun altro coinvolto o ferito è stato segnalato. La presenza di bagnanti e i mezzi di soccorso hanno contribuito a un intervento rapido.

FOLLONICA – Grande paura nella tarda mattinata di oggi (18 luglio) sul litorale di Follonica, dove una donna di 63 anni ha rischiato di annegare mentre si trovava in acqua. L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato poco dopo le 11 facendo scattare immediatamente i protocolli di emergenza costiera con il massimo livello di urgenza. La 63enne è stata prontamente tratta in salvo dal mare e portata sulla spiaggia. Una volta sul bagnasciuga, la donna ha spontaneamente ripreso a respirare con l’aiuto cruciale del personale sanitario nel frattempo giunto sul posto. La macchina dei soccorsi ha visto l’intervento tempestivo dell’ambulanza India dell’Anpas di Massa Marittima e dell’automedica di Follonica, i cui sanitari hanno prestato le prime, fondamentali cure per stabilizzare la paziente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Rischia di annegare a Follonica: scattano i soccorsi per una donna di 63 anni

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