Riempi interroga svuota | rito senza pensiero critico

Notizia in breve

Uno studente di 19 anni ha sostenuto l’esame di maturità presso un liceo scientifico di Milano. Durante la prova, sono state poste domande che hanno richiesto risposte brevi e schematiche, senza approfondimenti o analisi critiche. Le modalità dell’esame sono state descritte come un rito che privilegia la ripetizione e la conformità, senza stimolare il pensiero critico. Lo studente ha concluso l’esame e ha commentato il suo esito.