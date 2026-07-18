Durante gli scavi per la tramvia, sono riaffiorati resti di un ponte e di alcune mura antiche. Tra i reperti emersi, gli archeologi hanno notato tracce che potrebbero essere attribuite a Giotto, suggerendo che una parte dell’area potrebbe essere presto coperta di nuovo. Le scoperte sono state fatte sotto piazza Beccaria e sono state rese note dalla Soprintendenza.

L’impronta di Giotto nei lavori di progettazione dell’area esterna a Porta alla Croce, rinvenuta durante gli scavi della tramvia. È la suggestiva ipotesi avanzata dagli archeologi della Soprintendenza che, come anticipato da La Nazione, hanno reso note le ultime evidenze dei reperti emersi dalla pancia di piazza Beccaria. Gli scavi, stanno riportando alla luce una porzione della cerchia muraria medievale che si sviluppava lungo i viali le strutture difensive all’esterno di Porta alla Croce. "Si conferma – spiegano la soprintendente Antonella Ranaldi e l’archeologo Michele Bueno – quanto ci aspettavamo, dopo i ritrovamenti di dicembre. Si... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riemergono ponte e mura. E spunta l’ipotesi di Giotto: "Presto tutto ricoperto"

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