Un esperto del Cnr ha dichiarato che la ricina è un veleno molto potente, menzionandola come arma usata anche in operazioni di spionaggio. La sostanza, presente in antichi testi indiani, viene considerata estremamente pericolosa. La ricina può essere prodotta facilmente e il suo uso in attacchi o sabotaggi è stato documentato anche in contesti di guerra di spie. La sua tossicità la rende oggetto di attenzione da parte delle autorità internazionali.

Parla Matteo Guidotti del Cnr, presidente del Consiglio scientifico consultivo dell’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPCW). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Ricina, veleno micidiale: dagli antichi testi indiani alla guerra di spie

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