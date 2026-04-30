Caso ricina | Barelli | ‘Serve un laboratorio per produrre il veleno

La Procura di Larino sta indagando su un caso di avvelenamento da ricina, con l’accusa di omicidio premeditato contro persone non identificate. Barelli ha dichiarato che è necessario allestire un laboratorio per produrre il veleno. L’indagine si concentra sulla provenienza e sull’uso della sostanza, che ha causato il decesso di una persona. La procura sta esaminando anche eventuali collegamenti con altri episodi simili.

? Cosa sapere La Procura di Larino indaga per omicidio premeditato contro ignoti dopo l'avvelenamento da ricina.. Il tossicologo Alessandro Barelli esclude la produzione domestica del veleno senza laboratori avanzati.. Il tossicologo Alessandro Barelli ha scosso il dibattito scientifico dopo l’avvelenamento di Sara Di Vita e sua madre Antonella Di Ielsi, escludendo che la ricina possa essere stata preparata con metodi domestici o artigianali. L’ipotesi di una produzione improvvisata della sostanza letale è stata rigettata con fermezza dall’esperto, il quale ha spiegato come l’estrazione del principio attivo richieda infrastrutture tecnologiche avanzate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso ricina: Barelli: ‘Serve un laboratorio per produrre il veleno Notizie correlate Madre e figlia uccise con la ricina, gli investigatori a caccia del veleno nella casa sotto sequestro. La svolta del caso da un capelloGli investigatori torneranno a Pietracatella nell’abitazione della famiglia Di Vita, ancora sotto sequestro da tre mesi, per cercare eventuali tracce... Cos'è la ricina, il veleno che ha ucciso madre e figliaAGI - La ricina è una sostanza tossica e letale estratta dalla pellicola interna del rivestimento del seme del ricino. Panoramica sull’argomento La ricina potrebbe essere stata sciolta nell’acqua? Le ultime novità nel giallo di PietracatellaL'ipotesi del veleno sciolto nell'acqua arriva dai medici dell'ospedale di Campobasso, dove le due vittime vennero curate prima che le loro condizioni si aggravassero irrimediabilmente ... dire.it Chi l’ha visto? Dal tema della violenza giovanile che dilaga al caso ricina a Campobasso: tutti i temi della puntataLa violenza giovanile sta diventando un’emergenza: quella contro gli altri coetanei, contro gli adulti ma anche contro sé stessi, è ormai all’ordine del giorno. Spesso i genitori non si capacitano di ... affaritaliani.it