riciclaggio e oro illegale otto imprenditori indagati

Un sistema di commercio abusivo di metalli preziosi e riciclaggio di denaro di provenienza illecita è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Arezzo nell’ambito dell’operazione denominata "Dirty Chain". Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Arezzo e portate avanti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno portato al sequestro complessivo di oltre 1,15 milioni di euro tra denaro contante e metalli preziosi. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati oltre 1,2 chilogrammi di oro puro in lamine, per un valore stimato di circa 140 mila euro, e 58 mila euro in contanti. I provvedimenti hanno riguardato due cittadini aretini, soci di un’azienda del Valdarno operante nel settore dei metalli preziosi, attualmente indagati per riciclaggio e commercio abusivo di oro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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