Repubblica | Napoli falsa partenza
Il nuovo Napoli di Allegri ha iniziato il ritiro a Dimaro con una notizia negativa. Durante il primo giorno, si è verificato un problema che ha coinvolto la squadra. La Repubblica Napoli riferisce di un episodio che ha segnato l'avvio della preparazione, senza specificare ulteriori dettagli. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento. La squadra prosegue gli allenamenti in attesa di eventuali aggiornamenti.
Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri inizia il ritiro di Dimaro con una pesante tegola. la Repubblica Napoli racconta che il primo giorno della preparazione estiva è stato segnato dall’infortunio di Alessandro Buongiorno, una notizia che riporta immediatamente al centro dell’attenzione il tema degli infortuni, già protagonista nella passata stagione. Il comunicato ufficiale del club ha confermato che il difensore dovrà sottoporsi a un consulto specialistico per valutare un eventuale intervento chirurgico al ginocchio destro, impedendogli di prendere parte alla preparazione precampionato. la Repubblica Napoli sottolinea come si tratti di un avvio complicato per la stagione del Centenario, proprio mentre Allegri veniva accolto a Dimaro dall’entusiasmo di circa 1. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Falsa partenza Portogallo, solo 1-1 contro la Repubblica Democratica del CongoIl Portogallo ha pareggiato 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo nel suo debutto mondiale.
Falsa partenza. Quattro lidi non balneabiliLa stagione turistica estiva sui laghi lecchesi ha avuto una partenza problematica, con quattro tra i ventotto lidi presenti che non sono risultati...
Si parla di: A sinistra falsa partenza: la piazza di Pd, Avs e M5s rovinata dagli antagonisti; Campo largo, falsa partenza a Napoli: il battesimo diventa un flop tra contestazioni, tensioni e programma rinviato.