Repubblica | Napoli falsa partenza

Notizia in breve

Il nuovo Napoli di Allegri ha iniziato il ritiro a Dimaro con una notizia negativa. Durante il primo giorno, si è verificato un problema che ha coinvolto la squadra. La Repubblica Napoli riferisce di un episodio che ha segnato l'avvio della preparazione, senza specificare ulteriori dettagli. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento. La squadra prosegue gli allenamenti in attesa di eventuali aggiornamenti.