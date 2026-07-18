I carabinieri hanno scoperto un casolare sull’Aspromonte trasformato in una vera e propria fabbrica di cocaina. All’interno, sono state trovate presse idrauliche, macchinari per l’essiccazione e il confezionamento dello stupefacente. Le forze dell’ordine hanno sequestrato tutto il materiale presente, interrompendo l’attività illegale. La struttura era attrezzata per la lavorazione e la preparazione della droga destinata alla distribuzione.

I carabinieri hanno smantellato una struttura attrezzata per raffinare, essiccare e confezionare lo stupefacente. Sequestrate presse idrauliche, forni a microonde, sostanze da taglio e materiale per il confezionamento Un casolare abbandonato, nascosto tra le montagne dell’Aspromonte a Reggio Calabria era stato trasformato in un laboratorio clandestino destinato alla lavorazione della cocaina. La scoperta è stata effettuata dai carabinieri della Compagnia di Bianco, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, nel corso di un servizio di controllo del territorio nel comune di San Luca. L’operazione è scattata alle prime luci dell’alba e ha consentito di individuare una struttura completamente organizzata per la preparazione dello stupefacente prima della sua vendita sul mercato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Reggio Calabria, casolare sull’Aspromonte trasformato in una fabbrica di cocaina

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San Luca, scoperto nellAspromonte un laboratorio clandestino per la cocaina.

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