Re Sergio adesso è con le spalle al muro

Il procedimento per la grazia a Roggero, condannato come gioielliere, è stato avviato dal ministro della Giustizia e ora passa al Quirinale, che dovrà decidere se concedere o meno la clemenza. La decisione finale spetta al presidente della Repubblica, che ha il potere di approvare o negare la richiesta. La questione riguarda la possibilità di ottenere la grazia, con il procedimento che ora si sposta nel suo ambito decisionale.

Nordio avvia l’iter per la grazia a Roggero e rimette la decisione nelle mani di Mattarella: ora il Quirinale dovrà scegliere se concedere clemenza al gioielliere condannato. Vi pare possibile che un ministro, il quale per oltre quarant’anni ha ricoperto alti incarichi all’interno della magistratura, non sapesse che la grazia è prerogativa del capo dello Stato e non del dicastero della Giustizia? Carlo Nordio ha avuto a che fare con terroristi, tangentisti e pure stragisti, ed è difficile pensare che non sappia il fatto suo. Dunque, come si fa a sostenere che, quando ha annunciato di aver avviato l’iter per la concessione di un provvedimento di clemenza a favore di Mario Roggero, non avesse chiare le regole che attribuiscono il potere di concederlo esclusivamente al presidente della Repubblica? È ovvio che lo sapeva. 🔗 Leggi su Laverita.info

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