Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 18 luglio

Il 18 luglio, i quotidiani sportivi dedicano spazio alle trattative di mercato. La Fiorentina punta forte su Joao Mario, ma ancora non c’è intesa sulla formula dell’accordo. Nel frattempo, Daffara si è presentato a Parma, dichiarando di non preoccuparsi delle cifre spese per lui e di sentirsi pronto per la nuova avventura.

Joao Mario priorità della Fiorentina e di Paratici: serve accordo sulla formula. Le ultime Daffara si presenta a Parma: «I soldi spesi per me? Non guardo le cifre, mi sento pronto. Buffon il mio idolo» Licina, dalla finale persa all’Europeo con la Germania Under 19 al ritorno alla Continassa: così il gioiellino della Juve proverà a convincere Spalletti Juventus Women, ufficiali le cessioni a titolo definitivo di Cascarino e Harviken: ecco il comunicato del club bianconero Juve Primavera, Contarini all’addio: è ufficiale. Sarà un giocatore del Verona Juventus Under 15, terzo colpo in arrivo per Marchio: ufficiale l’innesto di D’Onofrio dal Pescara, è un esterno di fascia Agostini racconta Ekhator: «Ha tutte le carte in regola per diventare un campione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 04 Maggio 2026

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