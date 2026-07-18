Rapporto tra Somatostatina e Alzheimer PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 18 luglio 2026
Il dottor Giuseppe Di Bella, ospite della puntata, ha approfondito le proprietà terapeutiche della somatostatina, evidenziando il suo ruolo nelle malattie neurodegenerative e neoplastiche. La trasmissione è andata in onda sabato 18 luglio 2026 su un canale online.
Piazza Libertà, puntata di sabato 18 luglio 2026 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta OSPITE di Armando Manocchia è il dottor Giuseppe Di Bella, precursore delle documentate proprietà terapeutiche della Somatostatina, sia nelle malattie neurodegenerative, che in quelle neoplastiche. L’argomento affrontato questa sera è infatti il Rapporto tra Somatostatina e Alzheimer. PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda. Le civiltà non muoiono per omicidio ma per suicidio. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 11 luglio 2026 Truffa e falso ideologico da parte dello Stato? PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 4 luglio 2026 Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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