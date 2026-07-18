Raoul Bova un anno dopo lo scandalo | Ho preso una pausa Non pensavo che i miei messaggi fossero così importanti

Un anno dopo lo scandalo, l’attore ha dichiarato di aver preso una pausa da tutto. Ha anche detto di non aver previsto che i messaggi e gli audio inviati alla presunta amante sarebbero diventati pubblici e si sarebbero trasformati in una vicenda mediatica.

Raoul Bova è tornato a parlare del caso "occhi spaccanti" che l'ha travolto un anno fa, quando gli audio e i messaggi che ha mandato alla presunta amante Martina Ceretti sono stati resi pubblici e sono diventati una vicenda mediatica: "Mi sono preso una pausa da tutto. Non mi aspettavo che diventassero la cosa più importante da raccontare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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