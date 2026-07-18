Il Milan sta svolgendo allenamenti a Milanello con focus sui tiri in porta. Durante una sessione, un gol di grande effetto è stato segnato da un giocatore chiamato Camarda. Sono stati anche protagonisti Nkunku e Guernier, che hanno partecipato alle esercitazioni. La squadra si sta preparando per la stagione 2026-27 sotto la guida del tecnico portoghese Ruben Amorim, che sta definendo le prime strategie tattiche.

Il Milan di Ruben Amorim sta lavorando in questi giorni a Milanello: i rossoneri stanno preparando la stagione 2026-27 con le prime idee tattiche del tecnico portoghese ( qui tutti i dettagli ). Non sono presenti tutti i giocatori della rosa al centro sportivo, visto che diversi elementi rientreranno dopo i Mondiali 2026 ( qui i dettagli ). promowebapp Gli attaccanti a disposizione di Amorim a Milanello. Questi sono gli attaccanti che ha Amorim a disposizione in questo momento (contando anche i fantasisti offensivi): Nkunku, Chukwueze, Camarda, Kosti?, Guernier e Alphadjo Cissè. In questi primissimi giorni è interessante andare a vedere tutti i dettagli che arrivano dal centro sportivo rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Raduno Milan, si lavora sui tiri: gol clamoroso di Camarda. Bene anche Nkunku e Guernier | VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Raduno e ritiro Milan LIVE | Prime parate di Torriani. Primo gol per Kostic! Si lavora sui 'cutback'Il Milan ha aperto ufficialmente il ritiro estivo, con le prime sessioni di allenamento e le parate di Torriani.

Non solo Camarda: da Guernier al "nuovo Vlahovic", Amorim studia 11 talenti per il Milan del futuroIl Milan sta valutando 11 giovani talenti durante il ritiro estivo, tra cui alcuni considerati potenziali future stelle.

Temi più discussi: VERSO IL RADUNO, L'ALLENAMENTO SARÀ APERTO AL PUBBLICO; Milan, lunedi 13 luglio inizia l'era Amorim: 26 convocati al raduno, assenti i nazionali; Milan, i convocati di Amorim per il ritiro estivo: in due out; Convocati Milan per il raduno estivo: assente Goncalo Ramos e c'è già un escluso da Amorim.

Raduno #Milan, tutti pazzi per Andrej Kosti?: le impressioni dagli allenamenti. È lui il vice Ramos? #Kostic #SempreMilan #milan x.com

Al via il raduno del Milan con Amorim, al primo allenamento anche CardinaleIl proprietario del club rossonero arrivato in elicottero a Milanello. Il futuro di Leao è lontano dai rossoneri, ma per lui finora non sono arrivate offerte ... rainews.it

VIDEO MN - Milan, oggi il raduno: arrivati tutti i giocatori a MilanelloIl Milan si raduna oggi a Milanello per iniziare la nuova stagione. Tutti i giocatori convocati da Amorim sono già presenti nel Centro sportivo rossonero ... milannews.it