Il Milan sta valutando 11 giovani talenti durante il ritiro estivo, tra cui alcuni considerati potenziali future stelle. Tra i nomi studiati ci sono giocatori provenienti da diverse nazionalità e background, con l’obiettivo di rafforzare la rosa per il futuro. La squadra utilizza questa fase di preparazione anche per osservare da vicino le caratteristiche tecniche e fisiche dei giovani, per decidere eventuali acquisti o investimenti a lungo termine.

Il ritiro estivo serve anche a questo: sfogliare la margherita. Vedere, giudicare, scegliere. In base, ovviamente, alle necessità e alle opportunità che si presentano sul mercato. Dei 26 giocatori che Amorim ha chiamato per il primo giorno di raduno a Milanello, in attesa dei nazionali reduci dal Mondiale, 11 sono ragazzi aggregati. C’è chi torna da prestiti altrove, chi è arrivato dal mercato e chi, la maggior parte, fa parte del Milan Futuro. Portieri, difensori, centrocampisti, trequartisti, attaccanti. Nel mazzo c’è di tutto. Un’età media di 19 anni. Tradotto: giovani di talento pronti a spiccare il volo, in stile Bartesaghi. Ecco chi sono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Non solo Camarda: da Guernier al "nuovo Vlahovic", Amorim studia 11 talenti per il Milan del futuro

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