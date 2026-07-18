È stato annunciato la formazione di un nuovo comitato che si oppone al progetto di raddoppio dell’inceneritore situato a Montale. Il gruppo si estende anche ai territori di Montale, Agliana, Prato, Montemurlo, Quarrata e Pistoia. L’obiettivo dichiarato è impedire l’ampliamento dell’impianto di incenerimento dei rifiuti. La creazione del comitato è in fase di definizione e coinvolge diverse comunità locali.

Sta per nascere un comitato contro il raddoppio dell’inceneritore di Montale esteso ai territori di Montale, Agliana, Prato, Montemurlo, Quarrata e Pistoia. L’iniziativa viene da cinque associazioni, Medicina Democratica, IononCISto di Agliana e Montale, Rifiuti Zero, Associazione beni comuni, Attiva Prato, che hanno indetto un’assemblea pubblica, a cui invitano tutti i cittadini, per domani, lunedì 20 luglio, alle ore 21, al circolo Scintilla di Agliana. E’ il secondo incontro pubblico, dopo quello al circolo Arci di Montale il 25 giugno scorso, promosso dalle cinque associazioni per informare la popolazione e invitare alla partecipazione la cittadinanza con lo slogan " Senza la gente non si decide niente ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raddoppio dell’inceneritore. Nasce il comitato del "no"

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