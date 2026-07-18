La cinquantottesima edizione di Urbino Musica Antica è iniziata oggi e durerà dieci giorni. Durante questo periodo, si svolgeranno concerti e performance in vari luoghi della città, con musica antica interpretata da artisti specializzati. Le esibizioni saranno visibili anche all'aperto, con melodie che risuoneranno dalle finestre e nelle piazze. La manifestazione coinvolge diversi musicisti e gruppi dedicati alla musica storica, offrendo un programma ricco di eventi incentrati su repertori antichi.

Parte oggi la cinquantottesima edizione di Urbino Musica Antica. "Per dieci giorni sarà bellissimo sentire le melodie che escono dalle finestre di tanti palazzi, case e chiese di Urbino, ma anche l’atmosfera che i tanti appassionati portano ogni luglio da quasi sessant’anni – le parole dell’assessore alla cultura Lara Ottaviani – è sempre un grande piacere avere qui corsi e festival, per la loro caratura internazionale e la promozione in ogni angolo del pianeta. Quest’anno tra l’altro abbiamo concesso un nuovo spazio che ospiterà la segreteria e la mostra di strumenti musicali antichi, che è la galleria Albani di via Mazzini, posto strategico per la sua posizione a pochi metri dalla piazza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rachel Podger, note stellari di musica antica

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