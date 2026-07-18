R Kelly ha chiesto a Trump di commutare la sua condanna | Lui sa cosa vuol dire essere vittima di accuse

Notizia in breve

R Kelly ha scritto una lettera a Donald Trump chiedendo di commutare la sua condanna per reati sessuali su minori del 2019, anno dell’arresto. Nella missiva, il cantante ha affermato che il presidente conosce cosa significa essere vittima di accuse. La richiesta è stata presentata durante il periodo in cui Trump era in carica. La condanna di Kelly riguarda reati commessi anni prima dell’arresto, e la richiesta di clemenza è stata resa pubblica recentemente.