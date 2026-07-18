R Kelly ha chiesto a Trump di commutare la sua condanna | Lui sa cosa vuol dire essere vittima di accuse

Da metropolitanmagazine.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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R Kelly ha scritto una lettera a Donald Trump chiedendo di commutare la sua condanna per reati sessuali su minori del 2019, anno dell’arresto. Nella missiva, il cantante ha affermato che il presidente conosce cosa significa essere vittima di accuse. La richiesta è stata presentata durante il periodo in cui Trump era in carica. La condanna di Kelly riguarda reati commessi anni prima dell’arresto, e la richiesta di clemenza è stata resa pubblica recentemente.

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R Kelly ha inviato una richiesta formale al Presidente Donald Trump inerente alla sua condanna per reati sessuali su minori risalente al 2019, quando il rapper veniva arrestato. Il cantante è stato inizialmente condannato per nove capi d’accusa sostitutivi nel settembre 2021. È stato accusato di aver violato il Mann Act e di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento sessuale dei bambini. Il giugno successivo venne condannato a trent’anni di carcere. Nel febbraio 2023, veniva condannato separatamente a 20 anni di carcere per reati sessuali su minori. Il giudice ha stabilito che tutti gli anni tranne uno sarebbero stati scontati contemporaneamente alla precedente condanna a trent’anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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