Il leader di un gruppo ha annunciato di aver quasi completato la formazione della sua squadra, sottolineando di essere lui a finanziare e a prendere le decisioni. Ha dichiarato di seguire la propria strada, anche se gli altri suggeriscono di cambiare rotta. La frase si conclude con un tono deciso, lasciando intendere che continuerà secondo il proprio piano senza farsi influenzare.

Io metto il denaro e quindi io decido. E vado dritto per la mia strada anche se tutti, intorno, mi dicono che non è quella giusta. Sembra ormai questo il modo di operare della proprietà brasiliana del Pontedera, che percorre il suo progetto tecnico (squadra giovane e obiettivo salvezza) senza ascoltare chi fa capire che il rischio di andare incontro alla seconda retrocessione di fila, oltre che a un’altra brutta figura dopo quella nella seconda parte del campionato di Serie C, è elevatissimo. L’ultima tappa del cammino brasiliano è stata la chiusura al rientro di Paolo Giovannini, decisione che avevamo già ipotizzato dopo i recenti sviluppi,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quintieri svela i suoi piani: "La rosa è quasi completa"

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