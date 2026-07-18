Qui Alcione Baldacchino e Parlati nuovi rinforzi ’orange’
Alcione si prepara alla nuova stagione con rinforzi e allenamenti intensi. La squadra, dopo il raduno di lunedì, si allena sotto la guida di mister Giovanni Cusatis in vista dell’amichevole del 22 maggio contro il Torino a Pinzolo. Nel frattempo, il direttore sportivo Mavilla sta cercando nuovi giovani talenti da inserire nel roster. La squadra continua a lavorare per rafforzarsi in vista delle prossime sfide ufficiali.
Alcione sempre più scatenato all’alba della nuova stagione. Mentre la squadra, dopo il raduno di lunedì scorso, lavora agli ordini di mister Giovanni Cusatis in attesa della prima amichevole di lusso (mercoledì 22 a Pinzolo contro il Torino), il ds Mavilla continua la caccia ai giovani talenti da inserire in “rosa”. Fra i “colpi” messi a segno negli ultimi giorni, l’acquisto a titolo definitivo dal Sassuolo del centrocampista Emerick Lopes. Non solo: va certamente segnalato l’arrivo di Sandro Baldacchino, terzino sinistro classe 2008 di origini francesi, reduce da una stagione nella Primavera del Milan (31 presenze), a dimostrazione del fatto che la sinergia con le grandi società funziona molto bene e può dare una grande spinta alle ambizioni degli orange. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Alcione here. Baldacchino and Parlati are new 'orange' reinforcements.Alcione is increasingly enthusiastic as the new season begins. While the team, following last Monday's training camp, is working ... sport.quotidiano.net