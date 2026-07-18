Un intervento pubblico si è concluso con una frase che lasciava intendere un possibile abbandono, dicendo: “Questa è l’ultima… poi smetto… forse”. L’evento si è svolto davanti a un pubblico, con interventi di vari relatori. La dichiarazione ha attirato l’attenzione tra i presenti, mentre il resto del discorso proseguiva senza ulteriori riferimenti. Non sono stati segnalati altri dettagli o sviluppi immediati riguardo alle intenzioni dei partecipanti.

a cura di Valentina Giua Valentina Giua, Vincenzo Di Natale, Natalina Romania, Maria Liliana Nigro, Le Veglie di Agata 2026 Tra i momenti che hanno segnato più in profondità le Veglie di Agata, lo scorso 15 luglio, durante l’evento Poetry Open Mic c’è stata una lettura capace di intrecciare parola scritta e parola recitata: una pagina tratta da “ Questa è l’ultima. poi smetto. forse “, opera di Nathan Romania di Piscopo, nome d’arte con cui è conosciuta Natalina Romania. Un’introduzione con stima e sincero trasporto. A introdurre l’autrice sul palco è stata Valentina Giua, che ha presentato il suo lavoro con stima e un trasporto sincero, restituendo al pubblico il senso di un incontro tra due sensibilità poetiche che si riconoscono. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - “Questa è l’ultima… poi smetto… forse”: quando una pagina diventa scena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Piangerai di GIOIA! Rinascita TOTALE! previsioni 20/26 luglio | lettura tarocchi

Notizie e thread social correlati

Sandrelli, l’ultima diva: "Un film con la Cortellesi. Poi smetto con il cinema"A 80 anni, Stefania Sandrelli annuncia di aver girato un film con la protagonista Paola Cortellesi e di voler smettere con il cinema.

Note e scena in crescere: quando l’Arte diventa cittadinanza, inclusione e futuroIl testo evidenzia come l’attività artistica scolastica favorisca inclusione e senso di appartenenza, andando oltre la semplice esecuzione tecnica.

Argomenti più discussi: Questa è l’ultima… poi smetto… forse, di Nathan Romania di Piscopo; Catania. Al via Le Veglie di Agata 2026; Quadarella: Così ho svoltato dopo i Giochi. Fiducia per gli Europei. E ho già deciso quando smetto; Clotilde racconta Radio Ciclone: Fermarsi è un atto di coraggio.

Cinque anni fa, oggi, se ne andava Libero De Rienzo. Credo che sia importante scriverne e ricordarlo per ragioni diverse. Innanzitutto per l'attore straordinario che era e che, grazie ai film in cui ha recitato, è ancora: questa sua indolenza leggera, mai morbosa x.com

Uno dei miei giocatori è un appassionato di prendere appunti, ma questo lo porta a perdere momenti importanti del gioco: cosa dovrei fare? reddit

Questa è l’ultima… poi smetto… forse di Nathan Romania di Piscopo presentato a Villa ArdizzoneUna sorta di diario intimo, sofferto, ma lucido, catartico, per raccontare una storia d’amore finita quasi senza un perché. Un autoritratto dell’anima senza filtri, un vero e proprio specchio di […] ... blogsicilia.it