Il caso di Garlasco, riaperto dopo 19 anni, torna sotto i riflettori a causa di nuove evidenze inquietanti. La Procura di Pavia continua a indagare, nonostante siano passati molti anni, con verbali non trovati e lacune nelle testimonianze. Le dichiarazioni dell’ex di Sempio e i dubbi sollevati da un magistrato aggiungono incertezza a un procedimento che sembrava concluso. La vicenda rimane aperta, tra misteri ancora irrisolti e dubbi irrisolti.

Diciannove anni dopo, il giallo di Garlasco torna a sollevare interrogativi sotto il peso di nuove, inquietanti evidenze. Perché da mesi e mesi non parliamo più solo di un caso giudiziario apparentemente chiuso, ma di un’inchiesta che ancora occupa i tavoli della Procura di Pavia, tra verbali fantasma, “non ricordo” e buchi neri investigativi. Nella puntata del 17 luglio, Quarto Grado è ancora una volta entratoa gamba tesa nelle zone d’ombra dell’omicidio di Chiara Poggi, massacrata la mattina del 13 agosto 2007 nella sua villetta di via Pascoli. Una verità processuale esiste, ma la cronaca ci impone una domanda scomoda, che Gianluigi... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Quarto Grado, cos’è successo il 17 luglio: le dichiarazioni dell’ex di Sempio e i dubbi di Cassese

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Garlasco, perché i Poggi dicono che Stasi è colpevole e Sempio innocente - Vita in diretta 7/05/2026

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