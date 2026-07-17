Stasera alle 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma si concentrerà su casi di cronaca e inchieste giudiziarie, offrendo aggiornamenti su procedimenti in corso e interrogativi aperti. Tra gli ospiti previsti ci sono esperti legali, investigatori e giornalisti specializzati, pronti a discutere sui temi trattati e sui dettagli delle vicende in esame.

. Questa sera, venerdì 17 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Si continua a parlare del caso Garlasco, dai punti oscuri sullo scontrino del parcheggio, elemento centrale per l’alibi di Andrea Sempio, con ospite in studio l’ex colonnello Gennaro Cassese, indagato per falsa testimonianza. Spazio poi alla vicenda di Pamela Genini, con un approfondimento volto a chiarire il ruolo di Francesco Dolci, sotto inchiesta anche per bancarotta con fatture false. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 luglio 2026

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Le anticipazioni della puntata di domani, venerdì 3 luglio, sui casi di cronaca che fanno ancora discutere. #Quartogrado vi aspetta, come ogni venerdì, in prima serata su Rete4 e Mediaset Infinity! x.com

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