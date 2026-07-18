Una figura nota del mondo dello spettacolo è stata vista in spiaggia mentre si allenava con il pancione, annunciando l’arrivo del quarto figlio. La persona, nota per il suo ruolo in televisione, ha scelto di trascorrere l’estate dedicandosi anche all’attività fisica. Le immagini mostrano un volto noto che non si ferma, anche in gravidanza, continuando a svolgere attività all’aperto durante la stagione estiva. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla data dell’arrivo del nuovo membro.

L’estate rappresenta per molti personaggi dello spettacolo il momento ideale per rallentare i ritmi e dedicarsi completamente alla famiglia. Tra vacanze al mare, giornate di relax e qualche allenamento per mantenersi in forma, c’è chi sta vivendo un periodo particolarmente speciale in attesa di un evento destinato a cambiare ancora una volta la propria vita. Negli ultimi mesi, infatti, la protagonista di questa storia ha scelto di mettere in pausa gli impegni professionali per godersi ogni istante della gravidanza. Tra spiagge assolate, momenti condivisi con il marito e i figli e immagini pubblicate sui social, il countdown verso la nascita del quarto bambino procede all’insegna della serenità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Quarto figlio in arrivo”. Spiaggia e allenamento col pancione, il volto della tv non si ferma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

OP MCOffice Slave Reborn in Cultivation World: Unlock Trash Talent System,Gain Power By Lying Flat

Notizie e thread social correlati

“All’altare col famoso papà”. Il figlio del volto della tv si è sposato ma senza la mammaUn uomo, noto per essere figlio di un volto molto noto della televisione, si è sposato recentemente in una cerimonia che si è svolta in una località...

“Sto esplodendo”. Il volto della tv mostra orgogliosa il suo pancione, solo pochi giorni e sarà di nuovo mammaUna nota personalità televisiva ha condiviso sui social immagini in cui mostra il suo pancione, annunciando di essere prossima al parto.

Argomenti più discussi: Thanh Tâm racconta: L'arrivo del suo quarto figlio è stata una sorpresa totale.; Morti nel fiume Sesia: raccolta fondi a Casorate Sempione per le famiglie coinvolte nella tragedia; Bonus scuole paritarie, fino a 1.500 euro per figlio: arriva il decreto attuativo; Esce Descendants: Wicked Wonderland: la trama e cosa aspettarsi.

Georgina Rodriguez è incinta del quarto figlio? | Cristiano Ronaldo si sbilancia prima del MondialeLa confessione sarebbe arrivata in conferenza stampa, quando un giornalista del quotidiano spagnolo El Mundo ha chiesto a Ronaldo se sia felice all’idea di avere un altro figlio. Domanda alla quale il ... ilsussidiario.net