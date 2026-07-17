Una nota personalità televisiva ha condiviso sui social immagini in cui mostra il suo pancione, annunciando di essere prossima al parto. Le foto sono state pubblicate pochi giorni prima del suo secondo parto. La donna ha mostrato il volto sorridente e il ventre in evidenza, attirando l’attenzione dei follower. La comunicazione riguarda il periodo finale della gravidanza, senza ulteriori dettagli sul parto o su altri aspetti personali.

Le ultime immagini condivise sui social hanno subito attirato l’attenzione dei fan. Una nota personalità televisiva ha deciso di mostrare come sta vivendo gli ultimi giorni della sua gravidanza, rivelando che manca ormai pochissimo all’arrivo del secondo figlio. Tra fotografie e video pubblicati online, il pancione è diventato il protagonista assoluto, suscitando centinaia di commenti e messaggi di affetto. L’attesa è ormai agli sgoccioli e la futura mamma ha voluto raccontare ai suoi follower come questa seconda esperienza sia stata molto diversa dalla precedente. Attraverso un confronto fotografico, ha spiegato di aver percepito fin dall’inizio un cambiamento evidente, soprattutto nelle dimensioni del pancione, che questa volta le è sembrato decisamente più pronunciato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Sto esplodendo”. Il volto della tv mostra orgogliosa il suo pancione, solo pochi giorni e sarà di nuovo mamma

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