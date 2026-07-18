Quanto vale l’anello dei campioni del mondo? Il calcio come l’Nba | un super gioiello celebrerà i vincitori

L'anello dei campioni del mondo sarà un grande gioiello in oro e diamanti, destinato a premiare i vincitori del torneo di calcio. Il premio sarà consegnato ai giocatori che conquisteranno il titolo, con un design che richiama simboli della competizione. La FIFA ha annunciato che l'anello sarà consegnato ai membri della squadra vincitrice, creando un nuovo simbolo di vittoria simile a quello di altri sport come l'NBA.

New York, 18 luglio 2026 – Messi o Yamal? Lautaro o Rodri? Chi indosserà l’ anello dei campioni? L’ultima trovata della Fifa per alimentare l’ hype sulla finalissima dei Mondiali 2026 è un monile in oro e diamanti: un’edizione limitata a 2026 esemplari, di cui 30 saranno consegnati alla squadra vincitrice (30 persone fra giocatori e staff), e il resto messo in vendita probabilmente a una cifra monstre. "Subito dopo la finale, il capitano e l'allenatore della squadra vincitrice riceveranno degli anelli provvisori per commemorare l'evento – recita un roboante comunicato Fifa –. Ciascuno dei 30 anelli destinati ai vincitori verrà poi personalizzato prima di essere consegnato ufficialmente in un secondo momento, garantendo così la perfetta corrispondenza per tutta la vita a un traguardo che risuonerà per l'eternità”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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